بدء استقبال طلبات شغل وظائف معيد في جامعة الملك عبدالعزيز

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت كلية الطب في جامعة الملك عبدالعزيز اعتباراً من اليوم، عن استقبال طلبات شغل وظيفة معيد، والتي أُعلن عنها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ويذكر أن كلية الطب في جامعة الملك عبدالعزيز، أعلنت قبل عدة أيام عن توفر وظيفة معيد والمخصصة لقسم الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق تخصص الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق طلاب للعام الدراسي الحالي.

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية في تخصص الطب والجراحة من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها، وألا يقل تقديره في البكالوريوس عن جيد جداً، ولا يتجاوز عمره 30 سنة.