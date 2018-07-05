يوفينتوس يبيع هيغواين وديبالا لخطف رونالدو

ماجد محمد(صدى):

قالت تقارير إيطالية، إن يوفنتوس بصدد بيع نجميه باولو ديبالا وغونزالو هيغواين ؛ للحصول على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وتمويل صفقته.

وكان نجمي اليوفي ساهما في حصد العديد من الألقاب للفريق في السنوات الأخيرة؛ إلا أن عدم الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا قد يكون السبب الرئيس في التخلي عنهما لصالح التعاقد مع رونالدو.

وفي السياق ذاته قال الصحفي الإيطالي تانكريدي بالميري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : “ وافق اليوفي على خطة بيع ديبالا وهيغواين من أجل توفير ميزانية تمكن النادي من التعاقد مع رونالدو، وقد يظل النجم البوسني ميراليم بيانيتش مع الفريق في حالة رعاية شركة فيات كرايسلر للنجم البرتغالي ” .