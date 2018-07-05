بالصور..وفاة طفلتين في حريق .. ومدني تبوك يباشر

محمود البلوي(صدى):

اندلع حريق، اليوم الخميس، في أحد المنازل الشعبية في تبوك؛ أسفر عن وفاة طفلتين وإصابة إمرأة وطفلة.

وفي التفاصيل قال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إن الحريق أدى لاحتجاز 4 أشخاص ( ٣ أطفال وامرأة ) ونتج عن الحادث وفاة طفلتين وإصابة امرأة وطفله.

وأشار إلى أنه تم نقل المصابين للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر.