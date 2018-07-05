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  3. بالصور..وفاة طفلتين في حريق .. ومدني تبوك يباشر
  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

بالصور..وفاة طفلتين في حريق .. ومدني تبوك يباشر

بالصور..وفاة طفلتين في حريق .. ومدني تبوك يباشر
محمود البلوي(صدى):

اندلع حريق، اليوم الخميس، في أحد المنازل الشعبية في تبوك؛ أسفر عن وفاة طفلتين وإصابة إمرأة وطفلة.

وفي التفاصيل قال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إن الحريق أدى لاحتجاز 4 أشخاص ( ٣ أطفال وامرأة ) ونتج عن الحادث وفاة طفلتين وإصابة امرأة وطفله.

وأشار إلى أنه تم نقل المصابين للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 690 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 144 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمهم ويغفرلهم

[ عدد التعليقات: 144 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمهم ويغفرلهم

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