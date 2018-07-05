بالصور..وفاة طفلتين في حريق .. ومدني تبوك يباشر
اندلع حريق، اليوم الخميس، في أحد المنازل الشعبية في تبوك؛ أسفر عن وفاة طفلتين وإصابة إمرأة وطفلة.
وفي التفاصيل قال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إن الحريق أدى لاحتجاز 4 أشخاص ( ٣ أطفال وامرأة ) ونتج عن الحادث وفاة طفلتين وإصابة امرأة وطفله.
وأشار إلى أنه تم نقل المصابين للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر.
فيصل[ عدد التعليقات: 690 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله
الجوهرة[ عدد التعليقات: 144 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمهم ويغفرلهم
الجوهرة[ عدد التعليقات: 144 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمهم ويغفرلهم