5 ضحايا لضبع قرية أبو عريش
هاجم ضبع عدد من النساء والأطفال في إحدى قرى محافظة أبو عريش، اليوم الخميس، الأمر الذي تسبب في إدخال الرعب، وسط سكان القرية.
فيما نقلت خمس حالات لمستشفى أبو عريش، لتلقي العلاج إثر حدوث الواقعة، بينهم نساء.
وفي هذا الإطار ينتظر سكان ” سلامة الطواشي ” ، بمحافظة أبو عريش، تدخل أمانة جازان ممثلة في بلدية المحافظة، للقضاء على الحيوانات الضالة التي أزعجت الأهالي، وتسببت في هلع وخوف الأطفال والنساء من مهاجمتها لهم.
ومن جانبها أكدت صحة جازان، على استقبال خمس حالات من قبل مستشفى أبو عريش العام، وتمت معالجتهم.
فهد[ عدد التعليقات: 1169 ] نشر منذ 2 ساعتين
وما مسكوه لحد الان
الجوهرة[ عدد التعليقات: 690 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يسترها وما يتوغل ويصيب ناس تانية
عابر سبيل[ عدد التعليقات: 268 ] نشر منذ 2 ساعتين
تم معالجتهم من ايش ؟؟
من الهلع والا من اصابات الضبع ؟؟
فيصل[ عدد التعليقات: 690 ] نشر منذ 59 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله الله يستر
نوير[ عدد التعليقات: 310 ] نشر منذ 58 دقيقة
مفروض يتم البحث عنه ومسكه في اقرب وقت
ابو طيف[ عدد التعليقات: 310 ] نشر منذ 57 دقيقة
ان شاء الله تكون الاصابت طفيفة
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 56 دقيقة
وين البلدية من ها الاحداث
كيف ما في تدخل سريع
نهى[ عدد التعليقات: 310 ] نشر منذ 53 دقيقة
الله يشفيهم ويكون بعونكم يارب
خلود[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 51 دقيقة
والله بيكفيهم الزعر اللي شافوه
لا حول ولا قوة الا بالله
تركي[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 48 دقيقة
الله يكون بعونهم
مليكة[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 41 دقيقة
الله يسترها عليكم
qlq[ عدد التعليقات: 2937 ] نشر منذ 30 دقيقة
pj
اكيد ضيع
ليكون جعري شوارع
حمود الحربي[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 3 دقائق
َماله غير الذبح ارموه