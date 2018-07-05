5 ضحايا لضبع قرية أبو عريش

تركي السالم(صدى):

هاجم ضبع عدد من النساء والأطفال في إحدى قرى محافظة أبو عريش، اليوم الخميس، الأمر الذي تسبب في إدخال الرعب، وسط سكان القرية.

فيما نقلت خمس حالات لمستشفى أبو عريش، لتلقي العلاج إثر حدوث الواقعة، بينهم نساء.

وفي هذا الإطار ينتظر سكان ” سلامة الطواشي ” ، بمحافظة أبو عريش، تدخل أمانة جازان ممثلة في بلدية المحافظة، للقضاء على الحيوانات الضالة التي أزعجت الأهالي، وتسببت في هلع وخوف الأطفال والنساء من مهاجمتها لهم.

ومن جانبها أكدت صحة جازان، على استقبال خمس حالات من قبل مستشفى أبو عريش العام، وتمت معالجتهم.