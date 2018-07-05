بالأسماء.. وزارة الاتصالات ترشح 12 من المتقدمين على الوظائف الإدارية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الخميس، عن ترشيح (12) متقدم ومتقدمة على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام.

ودعت الوزارة (5) مواطناً و (7) مواطنة من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الإدارية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والمعلن عنها في تاريخ 19-8-1439هــ ، لمراجعة أي من فروع وزارة الخدمة المدنية أو مكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اعتبارا من يوم الأثنين القادم الموافق 25- 10- 1439هـ حتى يوم الخميس الموافق 06- 11- 1439هـ، وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم لمباشرة مهام وظائفهم، مصطحبين معهم الوثائق التالية:

– الهوية الوطنية + نسخه منها .

– أصل وثيقة التخرج مع نسختين منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

– معادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي المؤسسات التعليمية من خارج المملكة ونسخه من كشف الدرجات بالإضافة الى مفاتيح المعدل.

وأشارت الوزارة الى ان المعلنة اسماؤهم تمت مفاضلتهم حسب ما ورد في الاعلان والافضلية لغير التربويين ثم التربويين وذلك بناءً على عناصر المفاضلة والمتمثلة في (المؤهل العلمي، المعدل في المؤهل العلمي، الاختبار المهني (تقييم1/رجال) لدرجة البكالوريوس، اقدمية التخرج ، ثم الرغبات المكانية ) مضيفة إلى أنه في حال تساوي نقاط المتقدمين فيتم النظر إلى تاريخ التخرج الاقدم وفي حال تساويها ينظر بعد ذلك إلى تاريخ الميلاد بحيث يؤخذ بأحقية الأكبر سناً.

وأكدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى أن من لم يحضر لاستكمال إجراءات ترشيحه خلال فترة الترشيح سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف .

وللاطلاع على الأسماء :

أسماء المرشحين النهائي هنـــا..

أسماء المرشحات النهائي هنـــا..