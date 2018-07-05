فلكي يتوقع طقس شديد الحرارة غدًا

حمود العنزي(صدى):

توقع الفلكي سلمان آل رمضان، أن الأرض تكون في الأوج، وهو أقصى نقطة لها في مدارها حول الشمس، لتصل المسافة بينهما إلى 152095566كم، غدًا الجمعة في تمام الساعة 04:36م بالتوقيت العالمي الموافق لـ 07:46 مساءً بالتوقيت المحلي.

وأضاف في بيان له اليوم الخميس: هذه المسافة تزيد بمليوني كيلو متر عن متوسط المسافة بين الأرض والشمس البالغة 150 مليون كيلو متر.

وأشار أنه على الرغم من اتساع فاصل المليونين ؛ فإن كوكب الأرض يكون أشد حرارة في مثل هذه الأيام والفصل صيفاً، ويعود ذلك إلى الوضع الذي تسقط فيه أشعة الشمس على النصف الشمالي للكرة الأرضية، حيث تكون عمودية، أو شبه عمودية على بعض المناطق، وتكون على منطقة محددة من الأرض.