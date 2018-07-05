من بينهم لاعب عربي وحيد.. تشكيلة أسوأ اللاعبين بالمونديال

نواف السالم(صدى):

كشفت صحيفة “ غارديان ” البريطانية ، عن تشكيلة أسوأ اللاعبين في مونديال روسيا، المقام حاليا، في ظل خروج عدد كبير من المنتخبات والوصول للدور ربع النهائي من البطولة.

وتضمنت التشكيلة لاعب واحد عربي وهو لاعب منتخب مصر محمد النني؛ على خلفية تقديمه أداءً متواضعًا.

وشملت التشكيلة أيضا لاعبين إسبانيين وهما الحارس دافيد دي خيا، والمدافع سيرجيو راموس، علمًا أن الماتادور الإسباني ودّع من الدور الأول.

كما تواجد لاعب أرجنتيني وحيد وهو أنخيل دي ماريا، إضافة إلى برونو سيلفا من البرتغال، وروبرت ليفاندوفسكي من بولندا، وتوماس فيرنر من ألمانيا، وعثمان ديمبلي من فرنسا.

وجاءت التشكيلة كالتالي: