” التخصصي ” يُخرّج 62 ممرضاً وممرضة ضمن برنامج السعودة بالتعاون مع 9 جامعات

الرياض(صدى):

خرَّج مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض ، 62 ممرضاً وممرضة (8 ذكور و 54 إناث) ضمن برنامج سعودة وتطويرالتمريض في المستشفى والذي يوفر الدعم اللازم لربط المعرفة العلمية بالحياة العملية ليصل بذلك عدد الممرضين والممرضات المتخرجين من هذا البرنامج خلال الست سنوات الماضية إلى نحو 300 ممرضاً وممرضة.

وكرَّم معالي المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض اليوم الخريجات والخريجين معرباً عن سعادته بتخريج هذه الدفعة التي تمثل زيادة مضطردة في سعودة التمريض في تخصصات دقيقة وهو ماينسجم مع استراتيجية المستشفى.

وأعلن الدكتور الفياض في كلمته أن برنامج سعودة التمريض في المستشفى ضاعف قبول طلاب امتياز التمريض والخريجين الجدد للدورة الجديدة لهذا العام إلى 102 طالب وطالبة من جميع أنحاء المملكة وذلك للانخراط في البرنامج بدءاً من الشهر المقبل مضيفاً أن هذا الالتزام ببرنامج سعودة وتطوير التمريض القائم على الكفاءة يجذب الطلاب الموهوبين مما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة عدد الممرضات السعوديات والممرضين السعوديين المؤهلين بشكل احترافي داخل المستشفى.

وبين الدكتور الفياض أن الممرضات والممرضين الخريجين تلقوا تدريباً نظرياً وعملياً مكثفاً خلال فترة التدريب التي امتدت من 6 إلى 12 شهراً موضحاً أنها شملت تخصصات التمريض العامة بما في ذلك الجراحة العامة والباطنة، وطب الأطفال، والعناية المركزة، والأورام، وأمراض النساء والولادة، والأقسام المتعلقة بالعمليات الجراحية، بالإضافة إلى إكمال الخريجين دورة اختيارية واحدة بناءً على اهتماماتهم.

وقال:” أمضى الخريجين والخريجات الأشهر الثلاثة الأخيرة من التدريب العملي المكثف في أجنحة التمريض الاختيارية ذات التخصصات المختلفة وفق برنامج معد من قبل ذوي الاختصاص ليكونوا مهيئين كممرضات وممرضين عاملين في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ” .

وأكد الدكتور الفياض أن برنامج سعودة وتطويرالتمريض يتعاون مع 9 جامعات من مختلف مناطق المملكة هي، جامعة الملك سعود، وجامعة الأميرة نورة، وكلية الفارابي الخاصة، وجامعة القصيم، وجامعة تبوك، وجامعة طيبة، وجامعة حائل، وجامعة المجمعة، وجامعة الحدود الشمالية.

وهنأ الدكتور الفياض المحتفى بهم من الخرجين والخريجات وبارك لهم تميزهم وعطائهم مرحباً بهم كزملاء وزميلات في بيئة مثالية تشمل احترام الذات والآخرين ، والتطورالمهني و الشخصي ، في مجتمع وظيفي يحافظ على جميع أعضائه بتقدير عالٍ فضلاً عن المعايير العالية لبرنامج سعودة وتطوير التمريض في المستشفى.

من جانبه أوضح منسق برنامج طلاب الامتياز في التمريض والخريجين الجدد في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث أخصائي التمريض احمد الخيبري، أن البرنامج يهتم بصقل القدرات التمريضية الفردية والجماعية عبر إبراز الدور الجوهري للممرضين في رعاية المرضى، وعرض التجارب الناجحة في مجال التمريض بالمستشفى التخصصي، وإشراك المتدربين في نشاطات المستشفى المتعلقة بأقسام التمريض المختلفة بما تتضمنه من مؤتمرات وندوات وورش عمل ومحاضرات ، بهدف رفع الكفاءة وزيادة وعي المتدربين والمتدربات بتخصصات التمريض الدقيقة.

وأضاف أن برنامج سعودة وتطوير التمريض في المستشفى خرّج نحو 300 ممرضاً وممرضة خلال الست سنوات الماضية منهم 264 يعملون في مستشفى الملك فيصل التخصصي لافتاً إلى أن المستشفى انتهج مؤخراً أسلوبين في التدريب تحاكي التجارب المبنية على البراهين المعمول بها عالمياً في هذا المجال وذلك من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية في قبول طلاب وطالبات الامتياز وحديثي التخرج وهي ، التعليم التفاعلي والتي تعمل على صقل مهارة الفرد والعمل مع المجموعة لغرض تقديم خدمة آمنة وذات جودة عالية للمريض، بالإضافة إلى التعليم عن بعد والتي تعمل على توفير الجهد وتؤدي الهدف المنشود بحيث يستطيع المتدرب التواصل والتفاعل إلكترونياً مع المدربين، كما يقوم البرنامج بزيارات تعريفية منتظمة على مدار العام لمختلف الجامعات في المملكة بهدف استقطاب الممرضات والممرضين المميزين.