اتحاد الكرة الإسباني يرشح مارتينيز لقيادة الماتادور

طلال الغامدي(صدى):

أكدت مصادر إعلامية، على أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، يضع روبرتو مارتينيز على رأس قائمة المرشحين لتدريب المنتخب الإسباني الأول.

ويذكر أنه سبق لمارتينيز تدريب ويجان وإيفرتون الإنجليزيين، قبل أن يتولى تدريب منتخب بلجيكا.

وتولى فرناندو هييرو منصب المدير الفني لمنتخب إسبانيا بعد الإطاحة بجوليان لوبتيجي، قبل أيام من انطلاق المونديال.