مرض غامض يحير العلماء ويصيب كل الصاعدين للقمر

متابعات(صدى):

كشف العلماء، عن مرض غامض يصيب كل من يسير على سطح القمر، حيث وصفه رائد الفضاء هاريسون شميت بـ ” حمى القش القمرية ” .

وظهرت أعراض المرض أثناء مهمة ” أبولو 17 ” لدى جميع الأشخاص الـ12 الذين خطوا على سطح القمر، وهي تتراوح الأعراض بين العطس واحتقان الأنف، وقد يستغرق الأمر أيامًا حتى تتلاشى تلك الأعراض.

وأصيب العلماء بحيرة لعدم تمكنهم من من تحديد سبب الأعراض بالضبط، أو مدى سُمية القمر بالفعل، إلا أن الأبحاث أشارت إلى أن غبار تربة القمر يمكن أن يدمر خلايا الرئة والدماغ، بعد التعرض طويل الأجل إليها.

وأوضح كيم بريسك وهو عالم فيسيولوجي رئوي من جامعة كاليفورنيا، وخبير في رحلات الفضاء، أن الغبار على القمر حاد للغاية، لدرجة أنه يسبب تآكل الأحذية الفضائية ويدمر حاويات العينات على ” أبولو ” .