تغريدة مدير يوفنتوس السابق تحسم مصير رونالدو

ماجد محمد(صدى):

يبدو أنه بات يفصلنا أيام قليلة على الإعلان الرسمي بشأن انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.

وفي هذا الصدد قال المدير الرياضي السابق لنادي يوفنتوس، لوتشيانو موجي، إن رونالدو، خضع للفحص الطبي، تمهيداً لانضمامه إلى فريق ” السيدة العجوز ” .

وغرد ” موجي ” عبر حسابه على ” تويتر ” : ” من وجهة نظري ، رونالدو أجرى الفحص الطبي في ميونيخ ، قبل توقيع عقده مع يوفنتوس ” .

وأوضحت صحيفة ” ماركا الإسبانية ” ، إن الدون سينتقل لليوفي مقابل 100 مليون يورو وبعقد سيمتد لـ4 سنوات، وسيتقاضى 30 مليون يورو سنويا.

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