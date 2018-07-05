بتنظيم من الجمعية السعودية للاضطراب ” فرط الحركة و تشتت الانتباه “

نوف القحطاني (صدى):

أطلقت الجمعية السعودية للاضطراب فرط الحركة و تشتت الانتباه( افتا ) في شراكة مع التميز لتدريب والأشراف التربوي برنامج ” مخيم التدخل الصيفي ” للاطفال من سن 5-10 ، لمدة أربع أسابيع من 17 شوال وحتى 13 ذو القعدة ، في حي السفارات بالعاصمة الرياض .

هو برنامج يقام بشكل دوري كل سنة في فترة إجازة الصيف، يهدف إلى تمكين أطفال افتا لتنمية المهارات والقيم الضرورية لنجاحهم في المجتمع والنهوض بهم إلى مستوى أفضل لاهتمامه بالجوانب البدنية والعقلية والاجتماعية والنفسية، ويساعد المخيم الأطفال على التدريب واكتساب المهارات، ويتضمن المشروع ممارسة ألوان النشاط، مثل: النشاطات الرياضية، الاستكشافية، الفنية، والقيام بالزيارات العلمية.

كما عُرف هذا البرنامج بأنه يقوم على صناعة الشخصيات القيادية من خلال تطوير مهارات الطفل بأساليب تربوية تعليمية مختلفة بتنمية روح الابداع والتدريب لتكييف مع متطلبات الحياة وبناء الثقة بالنفس لاستغلال الطاقات الكامنة بأنشطة مختلفة من الإثارة والمتعة .

كما أن البرنامج مكون من عددة برامج متنوعة منها : برنامج الرياضة الدهنية ، برنامج القيادة ، برنامج الإبداع ، برنامج اللياقة ، برنامج السلوك .

ومن أهم أهدافه : تكوين جيل واعي من هؤلاء الأطفال ، تعزيز الثقة النفسية لديهم ، تعزيز القيم الأخلاقية بينهم لدمج الطفل مع المجموعات ، تقويم سلوك الأطفال السلبي والإيجابي لسعي لتخلصهم من السلوكيات السلبية ، اكتساب الطفل مهارات جديدة متنوعة ، تنمية الحس الفني لديهم للاعتماد على الذات دائما .