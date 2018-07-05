انطلاق ألفاروميو ستلفيو بنظام دفع خلفي وبسعر أقل 2000 دولار

متابعات(صدى):

لا توفر كل السيارات نظم الدفع الكلي كخيار ، فبعض الموديلات تأتي بدفع رباعي بصورة أساسية ومن بين هذه السيارات كانت ألفاروميو ستلفيو ولكن الشركة الايطالية قررت تغيير هذا الأمر. وستعرض الشركة السيارة الكروس أوفر كموديل 2019 بخيار دفع خلفي ليمثل النسخة الأساسية الجديدة من السيارة وسيكون وزن هذه النسخة أقل كما ستقل في السعر بواقع 2000 دولار حيث سيبلغ سعر السيارة 41.440 ألف دولار .

كما يمكن توفر باقة سبورت لهذه السيارة بسعر 1800 دولار كما سيتم تطوير العجلات الي 19 بوصة مع مكابح ملونة ودواسات ألومنيوم وستتوفر نسخة الدفع الخلفي من السيارة بمحرك 2 لتر بشاحن توربيني بقوة 280 حصان ترسل للعجلات الخلفية عبر ناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات .

ويتوقع أن تحقق السيارة مزيد من الاقتصاد في استهلاك الوقود ولكن لم يتم الاعلان عن الأرقام الرسمية للاقتصاد في الوقود لنسخة الدفع الخلفي من السيارة التي تم بالفعل فتح باب الحجز عليها مع بدء التسليم في خلال شهور قليلة .