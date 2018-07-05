” سوق عكاظ ” تستعد لدخول قائمة التراث العالمي بـ ” اليونسكو “

رحاب فتحي(صدى):

كشف مدير ” سوق عكاظ ” عبدالله السواط، أن رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشراقية للسوق سمو الأمير سلطان بن سلمان وجه بالبدء في الخطوات الفعلية لتسجيل ” سوق عكاظ ” لقائمة التراث العالمي كأفضل الممارسات في ” اليونيسكو ” ، مبيناً أن أرض السوق تحتوي على الكثير من الآثار والنقوش. وأضاف أن فرق الهيئة العامة بدأت في المسح والتنقيب عن الآثار بوصفه أقدم المواقع تاريخياً.

جدير بالذكر أن منطقة السوق قد تعاقب عليها حضارات مختلفة تعود إلى العصر الحجري. وتعتبر سوق عكاظ فصلاً مهمًا من تاريخ العرب قبل الإسلام؛ فقد كانت تُمثل تجمعاً اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، تطورت فيها لغة العرب وشعرهم وأدبهم، وذابت فوارق لهجاتهم وعاداتهم، وتوحدت لغتهم نحو اللغة العربية الفصحى.