استبعاد الحكم الألماني بريش من مونديال 2018

نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” استبعاد الحكم الألماني المشارك في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، فيليكس بريش، من البطولة.

وأبلغ مسؤولو الاتحاد الحكم الألماني بأنه لن يتم إسناد إدارة أي مباريات إليه في كأس العالم؛ في ظل الانتقادات التي لاحقت الحكم من جانب المنتخب الصربي في مباراته أمام سويسرا في دور المجموعات.

وكانت تقدمت صربيا بشكوى إلى ” الفيفا ” ضد الحكم الألماني بسبب أدائه في إدارة المباراة التي خسرتها أمام سويسرا، معتقده أنه كان ينبغي أن تحصل على ركلة جزاء في المباراة التي خسرتها 2/1، ولكن الحكم لم يحتسبها ولم يستخدم تقنية الفيديو.

يُذكر أن هذه المباراة هي الوحيدة التي قام بإدارتها ” فيليكس بريش ” خلال منافسات مونديال 2018، ليودع هو ومنتخب بلاده البطولة.