” حمى الضنك ” تسجل 3 إصابات جديدة لمواطنين بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

سجلت اللجنة المشكلة لمتابعة ” حمى الضنك ” بالطائف، ثلاث حالات إصابة جديدة لثلاثة مواطنين، اثنان منهما في مركز بني مالك في محافظة ميسان جنوبي الطائف، والإصابة الثالثة بحي النسيم.

وراجع المصابون المستشفيات بعد ظهور أعراض المرض ” حمى الضنك ” عليهم؛ مما دفعَ فريقًا من ” الطب الوقائي ” بالتواجد في مواقع سكن المُصابين الثلاثة واكتشف فعلًا وجود البعوض الناقل للمرض؛ فيما يُنتظر أن تباشر الجهات المعنية عملية الرش بالمواقع التي يسكن فيها المُصابون الثلاثة، والأحياء المجاورة.

وطلبت اللجنة التنفيذية المُشكلة لـ ” حُمى الضنك ” في وقت سابق، من الأمانة، والزراعة، وشركة المياه، وبرنامج المدن الصحية، والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة، واستهداف أحياء المُصابين الثلاثة بعمليات الرش لعدة أيام للقضاء على منابع البعوض الناقل.

ومن جانبها، أعدت غُرفة طوارئ حمى الضنك بالطائف بعد ظهور عدة حالات مُصابة في بداية الأمر، قبل انتشارها، في الوقت الذي نفّذت عمليات رش في بعض الأحياء التي رُصدت فيها الحالات مُسبقًا، كما نفذت الأمانة عمليات رش في أحياء مُختارة بعد هطول الأمطار.