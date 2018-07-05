ضاحي خلفان عن ” جماعة الإخوان ” : تشبه الحشاشين

دبي(صدى):

أكد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ضاحي خلفان تميم، اليوم الخميس، أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت ومازالت أخطر جماعة عرفها تاريخ الأمة العربية.

وأوضح ” خلفان ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “، أن فسيكولوجية جماهير جماعة الإخوان تميل إلى ممارسة الإرهاب، لافتًا إلى أنها جماعة قريبة الشبه من ” الحشاشين ” الذين تجندوا لحسن الصباح، وكونوا طائفة ” الحشاشون “.

وقال في تغريدة له ” العجيب أن الإخوان تجندوا لحسن الساعاتي ( البنا) بعد ذلك للتورية !! سيدنا الحسن كان سيد سلام وأمن “.

كما أشارت ” خلفان ” إلى أن حسن البنا وحسن الصباح كانوا زعماء إرهاب، وتعد الطاعة العمياء لحسن الصباح وحسن البناء هي النظرة السوداوية التي يرى بها جماعتهم الآخرين.