ضاحي خلفان عن ” جماعة الإخوان ” : تشبه الحشاشين
أكد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ضاحي خلفان تميم، اليوم الخميس، أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت ومازالت أخطر جماعة عرفها تاريخ الأمة العربية.
وأوضح ” خلفان ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “، أن فسيكولوجية جماهير جماعة الإخوان تميل إلى ممارسة الإرهاب، لافتًا إلى أنها جماعة قريبة الشبه من ” الحشاشين ” الذين تجندوا لحسن الصباح، وكونوا طائفة ” الحشاشون “.
وقال في تغريدة له ” العجيب أن الإخوان تجندوا لحسن الساعاتي ( البنا) بعد ذلك للتورية !! سيدنا الحسن كان سيد سلام وأمن “.
كما أشارت ” خلفان ” إلى أن حسن البنا وحسن الصباح كانوا زعماء إرهاب، وتعد الطاعة العمياء لحسن الصباح وحسن البناء هي النظرة السوداوية التي يرى بها جماعتهم الآخرين.
طلال[ عدد التعليقات: 1687 ] نشر منذ 1 ساعة
الاخوان قايدهم عبدربه في الجزيره العربيه
ماجد[ عدد التعليقات: 1592 ] نشر منذ 1 ساعة
عليك فيهم يابوفارس وزد النار عليهم اعانك الله على حماقتهم
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 973 ] نشر منذ 1 ساعة
صح بوحك
الإخوان الإرهابية أشد من دولة إسرائيل
على الدول العربية والإسلامية😌😌