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ضاحي خلفان عن ” جماعة الإخوان ” : تشبه الحشاشين

ضاحي خلفان عن ” جماعة الإخوان ” : تشبه الحشاشين
دبي(صدى):

أكد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ضاحي خلفان تميم، اليوم الخميس، أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت ومازالت أخطر جماعة عرفها تاريخ الأمة العربية.

وأوضح ” خلفان ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “، أن فسيكولوجية جماهير جماعة الإخوان تميل إلى ممارسة الإرهاب، لافتًا إلى أنها جماعة قريبة الشبه من ” الحشاشين ” الذين تجندوا لحسن الصباح، وكونوا طائفة ” الحشاشون “.

وقال في تغريدة له ” العجيب أن الإخوان تجندوا لحسن الساعاتي ( البنا) بعد ذلك للتورية !! سيدنا الحسن كان سيد سلام وأمن “.

كما أشارت ” خلفان ” إلى أن حسن البنا وحسن الصباح كانوا زعماء إرهاب، وتعد الطاعة العمياء لحسن الصباح وحسن البناء هي النظرة السوداوية التي يرى بها جماعتهم الآخرين.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1687 ] نشر منذ 1 ساعة

الاخوان قايدهم عبدربه في الجزيره العربيه

[ عدد التعليقات: 1592 ] نشر منذ 1 ساعة

عليك فيهم يابوفارس وزد النار عليهم اعانك الله على حماقتهم

[ عدد التعليقات: 973 ] نشر منذ 1 ساعة

صح بوحك

الإخوان الإرهابية أشد من دولة إسرائيل

على الدول العربية والإسلامية😌😌

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