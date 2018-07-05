بالصور.. طريق ” الهدا ” .. أغرب طرق العالم والمنطقة السياحية الأبرز بالمملكة

نايف السالم(صدى):

يُعد طريق ” الهدا ” من أغرب طرق العالم الملتوية بالمملكة، فهو من الطرق التي تبدأ بدرجات حرارة منخفضة لتنتهي بدرجات حرارة شديدة، حيث يبدأ آلاف الناس بالنزول من الهدا، حيث الجو البارد العليل، وعلى بعد 23 كلم فقط تنقلب درجات الحرارة من الاعتدال للحرارة الشديدة.

حيث نجد أن كيلومترات قصيرة كفيلة بأن تقلص درجة الحرارة من 45 درجة مئوية لتصل 20 درجة مئوية، فما بين رأس الطريق في ” الهدا ” وأسفله عند عرفات، فرق كبير في درجات الحرارة؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز المعلومات عن ” الهدا ” الذي يُعتبر أغرب طرق العالم.

منطقة سياحية هامة بالمملكة

يُعد طريق ” الكرا – الهدا ” ، من أهم المناطق السياحية بالمملكة والباردة في فصل الصيف، حيث تتراوح درجة الحرارة بها ما بين 20 وحتى 28 درجة مئوية، كما تشهد هطول أمطار طوال السنة.

كما يُعتبر طريق ” كرا ” الذي نفذته المملكة على مراحل، من الطرق السريعة الملتوية بين الجبال العالية، حيث نُفذ بطريقة فنية كبيرة، ويبلغ طوله 87 كلم، وهو مقسم لمراحل، من مكة إلى عرفات 21 كلم، ومن عرفات إلى كرا 23 كلم، ومن كرا إلى الهدا 23 كلم، وهو المرحلة الأصعب والأخطر، والتي تلتف وسط الجبال، و20 كلم من الهدا إلى الطائف.

تنوع الحياة الفطرية بجبال ” كرا ”

تزجر جبال ” كرا ” بالحياة الفطرية المتنوعة، حيث يشاهد المسافرين ” القرود ” بكثرة في المواقع العالية بالإضافة لـ ” النمر العربي ” الذي لم يُشاهد منذ سنوات، حيث يُعاني من الانقراض بسبب التعديات من قبل البعض.

كما يتسابق المصورين ليوثقوا طلعة ” كرا ” بأوقات مختلفة من العام، حيث يُعتبر مصدر إلهام لكثير من المطورين بالمملكة.