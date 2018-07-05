بالفيديو.. سر تحول نهر صيني للون الأحمر

بكين(صدى):

أصيب سكان بلدة صينية بالصدمة بعد تحول مياه نهرهم إلى نهر من الدماء الحمراء .

حيث تسرب طلاء باللون الأحمر من أحد المصانع إلى مياه النهر والتي تحولت للون الأحمر وكأنها دماء تتدفق، واضطر المسئولون إلى بناء سد لإيقاف سير المياه لأبعد من ذلك، وتمت تصفية مياه النهر وإعادته لحالته الطبيعية .

ويدعى النهر الذي تلوث بنهر اليانجستى الذي ينحدر من أحد الجبال.