بالفيديو.. سر تحول نهر صيني للون الأحمر
أصيب سكان بلدة صينية بالصدمة بعد تحول مياه نهرهم إلى نهر من الدماء الحمراء .
حيث تسرب طلاء باللون الأحمر من أحد المصانع إلى مياه النهر والتي تحولت للون الأحمر وكأنها دماء تتدفق، واضطر المسئولون إلى بناء سد لإيقاف سير المياه لأبعد من ذلك، وتمت تصفية مياه النهر وإعادته لحالته الطبيعية .
ويدعى النهر الذي تلوث بنهر اليانجستى الذي ينحدر من أحد الجبال.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49956 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا ماجنيتوه على انفسكم ولم يجن عليكم احد ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30469 ] نشر منذ 1 ساعة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30136 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان والله ماعليهم شرهه خاصه اذا هم يشربون منه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 30136 ] نشر منذ 1 ساعة
بس المنظر مقرف