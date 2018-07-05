شرطة الجوف تدعو الراغبين في إصدار تصاريح أسلحة جديدة بحجز موعد عبر ” أبشر “

سهو الهشال (صدى):

دعا المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف، اليوم الخميس، من يرغب بإصدار تصاريح جديدة للأسلحة إلى حجز موعد عن طريق خدمات وزارة الداخلية ” أبشر ” ، لافتًا إلى أنه لن يتم النظر لأي طلب بدون موعد.

وأوضح أنه جاء ذلك إشارة للبيان السابق بشأن قرار وزارة الداخلية بإتاحة الفرصة للمواطنين بتصحيح أوضاع ما لديهم من أسلحة وذخائر غير نظامية ومنحهم التصاريح اللازمة وفق الشروط والإجراءات الواردة في نظام الإسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية اعتبارًا من يوم الاحد الموافق ١٧-١٠-١٤٣٩ هـ.