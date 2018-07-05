” يويفا ” : السماح بتبديل رابع في البطولات الأوروبية

نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس، عن السماح للأندية المشاركة في بطولاته، ومن بينها دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، بإجراء تغيير رابع إذا ذهبت المباراة إلى وقت إضافي اعتبارًا من الموسم المقبل.

وكان الاتحاد الدولي ” فيفا ” سمح بإجراء تغيير رابع في الوقت الإضافي، وأثبتت القاعدة الجديدة نجاحها في كأس العالم الحالية في روسيا، بينما وفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المعدلة، سيسمح للفرق في دوري الأبطال والدوري الأوروبي بإجراء ثلاثة تغييرات في الوقت الأصلي، لكن يمكنها إجراء تغيير رابع إذا ذهبت المباراة إلى وقت إضافي.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان: ” ستدخل سلسلة من التعديلات على لوائح اللعبة حيز التنفيذ على الفور، في بطولات الاتحاد الأوروبي المختلفة” . ، مضيفًا إن الأندية المشاركة في دوري الأبطال والدوري الأوروبي، تستطيع وضع سبعة لاعبين بحد أقصى كبدلاء في قائمة المباراة، باستثناء المباراة النهائية حيث سيكون بوسع كل فريق وضع 12 لاعبًا كبديل.

وعلى جانب آخر، أجرى ” يويفا ” تعديلات على اللوائح المتعلقة باستخدام وسائل الاتصال الإلكترونية في المنطقة الفنية، قائلًا: ” القانون، تم تعديله لينص على أن أي صورة من صور الاتصال الإلكتروني ستكون مسموحة إذا كانت تتعلق مباشرة بصحة اللاعب أو سلامته أو لأسباب خططية، لكن يمكن فقط استخدام أجهزة محمولة صغيرة في حجم راحة اليد” ، لافتًا إلى أن مسؤولي الفرق الذين يستخدمون أجهزة غير مصرح بها سيتم طردهم من المنطقة الفنية.