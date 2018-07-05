سفارة المملكة بالأردن تشرف على تسليم مكتب برنامج الغذاء العالمي 480 طن تمور

تركية البدر(صدى):

بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على تخصيص 4000 طن من التمور لبرنامج الغذاء العالمي على أن يقوم باستلامها وشحنها وتوزيعها في الدول المستفيدة، أشرفت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية على تسليم مكتب برنامج الغذاء العالمي في الأردن “480 طن” من التمور اليوم، من قبل المدير الإقليمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور بدر السمحان.

وحضر التسليم نائب رئيس البعثة في سفارة خادم الحرمين الشريفين الأستاذ محمد بن عبد العزيز العتيق، وممثلو وزارة المالية السعودية محمد السبيت ومحمد العتيبي، وممثل برنامج الأغذية في الأردن الدكتور مجيد يحيى.

ووقع برنامج الأغذية العالمي على مذكرة تسلم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتعد هذه الشحنة التي سلمت، جزءا من تبرع المملكة العربية السعودية لبرنامج الأغذية العالمي الذي سيتولى مسؤولية توزيعها في الأردن.

وعبر الدكتور مجيد يحيى عن شكره وامتنانه للمملكة، موضحاً أن هذه الشحنة من التمور تضاف إلى المساعدات السخية التي تقدمها المملكة العربية السعودية باستمرار للبرنامج، مؤكدا أن المملكة تعد من أكبر الداعمين للبرامج الإنسانية.