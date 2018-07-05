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تعليم الليث: إعلان حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات خلال الأسبوع المقبل

تعليم الليث: إعلان حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات خلال الأسبوع المقبل
نايف السالم(صدى):

كشفت إدارة التعليم بمحافظة الليث، اليوم الخميس، عن إعلان حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات خلال الأسبوع المقبل.

وأوضحت الإدارة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه: ” إشارة إلى كثرة الاستفسارات عن حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي١٤٣٩/ ١٤٤٠هـ. نؤكد لكم بأن الحركة لازالت تحت المراجعة والتدقيق وفي مراحلها النهائية. ”

وأكدت ” تعليم الليث ” أنه: ” ستعلن خلال الأسبوع المقبل. ويمكن للمعلم/ة معرفة نتائج الحركة عن طريق حسابه في نظام نور. “


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1687 ] نشر منذ 1 ساعة

ابشروا بالخير والحركة على وشك ولكن كما اشرت اعلاه هو سبب التأخر.. موفقين

[ عدد التعليقات: 973 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يكتب للجميع الخير

[ عدد التعليقات: 563 ] نشر منذ 1 ساعة

تضحكون على الناس في النقل الداخلي القرى قليله
محافظة الليث والضم وغميقة لماذا لايشملها النقل الداخلي .

[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 1 ساعة

لماذا عن طريق نور فقط واغلب الادارات اعلنتها واظهرت الحركة للجميع

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