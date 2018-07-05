تعليم الليث: إعلان حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات خلال الأسبوع المقبل

نايف السالم(صدى):

كشفت إدارة التعليم بمحافظة الليث، اليوم الخميس، عن إعلان حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات خلال الأسبوع المقبل.

وأوضحت الإدارة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه: ” إشارة إلى كثرة الاستفسارات عن حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي١٤٣٩/ ١٤٤٠هـ. نؤكد لكم بأن الحركة لازالت تحت المراجعة والتدقيق وفي مراحلها النهائية. ”

وأكدت ” تعليم الليث ” أنه: ” ستعلن خلال الأسبوع المقبل. ويمكن للمعلم/ة معرفة نتائج الحركة عن طريق حسابه في نظام نور. “