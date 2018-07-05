تعليم الليث: إعلان حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات خلال الأسبوع المقبل
كشفت إدارة التعليم بمحافظة الليث، اليوم الخميس، عن إعلان حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات خلال الأسبوع المقبل.
وأوضحت الإدارة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه: ” إشارة إلى كثرة الاستفسارات عن حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي١٤٣٩/ ١٤٤٠هـ. نؤكد لكم بأن الحركة لازالت تحت المراجعة والتدقيق وفي مراحلها النهائية. ”
وأكدت ” تعليم الليث ” أنه: ” ستعلن خلال الأسبوع المقبل. ويمكن للمعلم/ة معرفة نتائج الحركة عن طريق حسابه في نظام نور. “
طلال[ عدد التعليقات: 1687 ] نشر منذ 1 ساعة
ابشروا بالخير والحركة على وشك ولكن كما اشرت اعلاه هو سبب التأخر.. موفقين
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 973 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يكتب للجميع الخير
عمار[ عدد التعليقات: 563 ] نشر منذ 1 ساعة
تضحكون على الناس في النقل الداخلي القرى قليله
محافظة الليث والضم وغميقة لماذا لايشملها النقل الداخلي .
محمد[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 1 ساعة
لماذا عن طريق نور فقط واغلب الادارات اعلنتها واظهرت الحركة للجميع