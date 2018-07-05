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روسيا2018: منتخب الأوروغواي يلتقي نظيره الفرنسي غدا في دور ربع النهائي

روسيا2018: منتخب الأوروغواي يلتقي نظيره الفرنسي غدا في دور ربع النهائي
ماجد محمد(صدى):

يلتقي منتخب الأوروغواي بنظيره الفرنسي غدًا على ملعب ” نيجني نوفجورود ” بمدينة نيجي نوفجورود الروسية ضمن منافسات الدور ربع النهائي من نهائيات بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم .

وجاء تأهل الأوروغواي إلى دور ربع النهائي عقب فوزه على البرتغال بهدفين مقابل هدف في دور الـ 16 ، في المقابل تأهل المنتخب الفرنسي عقب فوزه على وصيف مونديال 2014 الأرجنتين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة .

ويدير المباراة طاقم التحكيم الأرجنتيني المكون من الحكم الرئيسي نيستور بيتانا ، والمساعد الأول هيرنان مايدانا ، و الثاني خوان بابلو بيلاتي .


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