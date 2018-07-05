شرطة الرياض تدعم خدمات مجمع الأمل وتشيد بجهوده في خدمة المرضى

سعيد العجل(صدى):

استقبل مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري ومساعده للشؤون الأمنية العميد خالد الطياش، وكان في استقبالهم المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني وعدد من المسئولين.

وأشاد اللواء المطيري بجهود المجمع التي يقدمها لعلاج وتأهيل المرضى النفسيين ومرضى الإدمان وكذلك الخدمات التوعوية للوقاية من الوقوع ضحية لها، وقد أثمرت هذه الزيارة عن صدور توجيهه برفع مستوى النقطة الأمنية في المجمع ورفع مستوى التمثيل الأمني فيها بتكليف المقدم عبدالرحمن الجاسر مديرا لها ومنحها صلاحيات أكبر في دعم المجمع، وكذلك التطوير التقني لها للربط بين المجمع والجهات الأمنية الكترونيا ودعمها بكوادر جديدة.

ورفع المدير التنفيذي للمجمع شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز على متابعتهم وتوجيهاتهم لكل ما من شأنه تطوير الخدمات الصحية بالمنطقة ومنها خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان التي يقدمها المجمع، كما قدم شكره لمدير شرطة منطقة الرياض على توجيهه فيما يخص تطوير النقطة الأمنية والذي سيكون من ثماره حل كثير من المعوقات التي تواجه المجمع وخاصة ما يتعلق بالمرضى مجهولي الهوية.