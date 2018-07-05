أمريكا ترد على تصريحات روحاني حول إغلاق مضيق هرمز

واشنطن(صدى):

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن البحرية الأمريكية مستعدة لضمان حرية الملاحة وحركة التجارة في مضيق هرمز.

وأكدت في تصريح مقتضب لها، أن الولايات المتحدة وحلفاؤها يوفرون الأمن للمنطقة، وذلك بعد تهديدات الرئيس الإيراني حسن روحاني بإغلاق المضيق وتعطيل إمدادات النفط الإقليمية.

من جانبه، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بشه، إن بلاده لا يمكنها إغلاق المضيق الذي يعد أحد أهم الممرات المائية في العالم.