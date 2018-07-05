6 أعشاب لعلاج تليف الرحم

أماني الغامدي(صدى):

تليّف الرّحم أو الأورام الليفية هي أورام عضلية تنمو في جدار الرحم، وغالباً ما تكون حميدة وليست سرطانية،إلا أنّها في بعض الأحيان قد تسبّب النزيف الحاد مما يترتّب على ذلك معاناة المصابة من فقر الدم، وغزارة في الطمث، والشعور بالامتلاء في منطقة الحوض، وتضخّم أسفل البطن، وكثرة التبوّل، والألم أثناء العلاقة الحميمة، وآلام أسفل الظهر، واضطرابات الحمل والولادة، إذ أنّ تليّف الرحم قد يتسبّب بزيادة احتمالية الولادة القيصرية والمشاكل التناسلية مثل العقم .

وكشف موقع “صبايا ستايل” عن 6 أعشاب لعلاج تليّف الرحم، وهي:

1- نبات كفّ مريم: ويعرف أيضاً باسم “فيتكس”، وتعمل هذه النبتة على تنظيم الهرمونات الأنثوية، كما أنّها تحفّز الغدّة النخامية وتساعد على زيادة هرمون البروجسترون وخفض هرمون الأستروجين، مما يجعلها علاجاً فعالاً في حالة زيادة الأستروجين بشكل مفرط الذي يعتبر السبب الرئيسيّ لتطوير الأورام الليفية في الرحم، مع الإشارة إلى أنّ هذه العشبة لا تحتوي على مركبات هرمونية إنّما تساعد على تغذية الغدد الصماء وتعزيز قدرة الجسم على تحقيق التوازن الهرموني بشكل طبيعي، كما أنّ لديها القدرة الطبيعية على تقليص بعض الأورام الليفية .

2- حشيشة الملاك الصينية: تعتبر هذه العشبة من أهم النباتات للإناث، وذلك لقدرتها على تخفيف آلام التقلصات، وأعراض سنّ اليأس والمتلازمة السابقة للحيض، كما أنّها تزيد من تدفق الدورة الدموية، وهذا بدوره يساعد على شفاء الأنسجة التالفة، وإزالة الأنسجة الزائدة، والميتة، والمريضة من الجسم، وبهذا يمكن الاستفادة منها في علاج تليّف الرحم، وكذلك تُساعد على التخلص من السموم .

3- الكوهوش الأسود: تحفّز هذه العشبة استرخاء الرحم، وتحسن تنظيم الدورة الشهرية، وتمنع حدوث الحيض، كما أنّها فعالة جداً في دعم وظائف الجهاز التناسلي للأنثى لتأثيرها في مستويات هرمون الأستروجين، وتعمل كذلك على حماية الكبد وتقليل الالتهاب، وهي تستعمل في العديد من المكمّلات الغذائية المستخدمة لتحقيق التوازن بين الهرمونات الأنثوية .

4- نبات خاتم الذهب: يُعتبر هذا النبات فعّالاً للغاية في علاج الأورام الليفية لأنّه يحافظ على أنسجة الرحم الصحية ويقلّل من الالتهاب، ويحتوي على مستويات عالية من مركب بربارين الذي يمنع تكوّن الأورام الليفية، وكذلك يُقوّي هذا النبات الجهاز المناعيّ، ويُساعد على الحد من التهاب الرحم.

إشارة إلى أنّه لا يُنصح باستخدامه لفترة طويلة، كما يجب تجنبه من قبل النساء الحوامل والمُرضعات.

5- أوراق التوت الأحمر: تساعد هذه العشبة على السيطرة على النزيف فترة الطمث وتقوية عضلة الرحم، كما أنّها تساعد على تخفيف أعراض الحيض المتعلقة بالأورام الليفية، وكذلك تُساعد على تنظيم مستويات السّكر في الدم.

وتتكوّن من مجموعة من العناصر الغذائية مثل الحديد، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والفوسفور، وفيتامين أ، وفيتامين ب، وكذلك فيتامين ج. ويعتبر التوت الأحمر نباتاً آمناً أثناء الحمل ويساعد على منع الإجهاض.

6- الطَّرَخْشَقون أو الهِنْدِباء: تساعد هذه العشبة على إزالة السموم من الدم والمحافظة على التوازن الهرموني، كما أنّها تقلّل من مستويات هرمون الأستروجين، وتعتبر أوراق الهندباء مغذّية جداً للجسم لأنّها غنية بالفيتامينات والمعادن.