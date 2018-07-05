آلية التبليغ القضائي بالوسائل الإلكترونية وشروطها

حمود العنزي (صدى):

كشف ديوان المظالم عن آلية التبليغ القضائي بالوسائل الإلكترونية، وذلك باستعمال واحدة أو أكثر من الوسائل الأتية: الرسائل النصية إلى هاتف موثق، البريد الإلكتروني، الحسابات المسجلة على الأنظمة الألية الحكومية.

وأوضح أنه يتم توثيق الهاتف والبريد الإلكتروني من خلال:

– الجهة الإدارية: اعتماده من الوزير المختص أو مدير المصلحة المستقلة أو رئيس المؤسسة أو الهيئة العامة أو من يقوم مقامهم.

– غير الجهات الإدارية: وذلك بإثباته في عقد بين طرفي الدعوى إذا تضمن تلقي التبليغات عليه، أو بإثباته من مقدم الدعوى أو الاعتراض في صحيفة الدعوى أو الاعتراض، أو بإثبات ارتباطه بحساب المراد تبليغه المسجل لدى ” أبشر ” أو النظام القضائي الإلكتروني للديوان.

كما أكد أنه يجب أن يستوفى التبليغ جميع البيانات الأتية:

اسم المدعي أو المعترض، موضوع التبليغ، اسم المحكمة ومردها والدائرة، نسخة من لائحة الدعوى أو رابطًا إلكترونيًا للوصول إلى مضمونها، وقت الجلسة وتاريخها.