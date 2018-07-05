” التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب ” يعلن عن 25 وظيفة إدارية وتقنية

فاطمة المالكي(صدى):

فتح التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم الخميس، باب التقديم على 25 وظيفة إدارية وتقنية شاغرة، لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى مع وجود الخبرة.

وأوضح التحالف عبر موقعه الإلكتروني، أن الوظائف متاحة في مجالات ” المحاسبة والشؤون المالية، الإدارة العليا التنفيذية، الإدارة، المساندة الإدارية، الإعلام والصحافة، الموارد البشرية والتوظيف، المشتريات، تقنية المعلومات، والشؤون القانونية “.

كما أشار إلى أنه للتقديم على الوظائف وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على الرابط التاليهنا