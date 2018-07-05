محكمة تلزم مواطنا بدفع ثمن ناقة

سعيد العجل(صدى):

قضت المحكمة العامة ببريدة بإلزام أحد المواطنين بدفع 24 ألف ريال، ثمن ناقة اشتراها وماطل في سداد ثمنها.

وفي التفاصيل، رفع أحد المواطنين دعوى ضد مواطن، طالبا إلزامه بتسليمه ثمن ناقة اشتراها منه بثمن مؤجل ثم حل الأجل ولم يسلمه شيئا من الثمن الذي اتفق عليه.

وحددت المحكمة جلسة للقضية، حضرها المدعي وغاب عنها المدعي، الذي تم الاتصال به أكثر من مرة لكنه لم يرد.

وبطلب المحكمة البينة من المدعي، أبرز ورقة تتضمن إقرارا من المدعى عليه بشراء ناقة مقابل 24 ألف، ومذيل بتوقيع منسوب إليه، كما أحضر شاهدان معدلان شرعا وشهدا بصحة الإقرار المذكور، ثم أدى اليمين المكملة لشهادة الشاهد على صحة دعواه.

وبناء عليه، ألزم القاضي المدعى عليه بدفع مبلغ 24 ألف ريال، ثمن الناقة التي اشتراها، واعتبر الحكم بحقه غيابيا وهو على حجته متى حضر.