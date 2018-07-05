مقتل 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين برصاص عشوائي في حفل زفاف

فهمي محمد(صدى):

اهتزت محافظة إب اليمنية بجريمة مروعة، أمس الأربعاء، بعدما قام مسلح مجهول بإطلاق النيران تجاه الحاضرين في حفل زفاف، في عزلة حمير بمديرية مذيخرة بالمحافظة؛ مما نتج عنه العديد من الإصابات والقتلى.

وكان الشاب محمد عبده أمين مدهش يحتفل بعرسه، عقب صلاة المغرب؛ حينما فوجئ الجميع برصاص عشوائي على مخيم الزفاف؛ ما أدى إلى مقتل 8 من الحضور وإصابة 15 بينهم والد العريس، فيما لم يتم الكشف بعد عن أي تفاصيل أخرى.