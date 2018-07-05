بالفيديو.. نيسان تتعاون مع Italdesign لتقديم نسخة GT-R للاحتفال بالذكرى الخمسين

متابعات (صدى):

كشفت نيسان عن نسخة GT-R50 التي تأتي بتصميم Italdesign وهي في صورة نموذج أولى يعتمد على موديل GT-R نيسمو 2018 ، وتم تصميم هذه السيارة للاحتفال بالذكرى الخمسين للسيارة وياتي هذا التعاون بين نيسان و Italdesign للمرة الأولى لتقديم سيارة مثيرة بلا حدود ، حيث قامت Italdesign بتطوير السيارة من الناحية الهندسية وتطوير نسخة فريدة من نوعها ستظهر في أوروبا الشهر المقبل.

وحصلت السيارة الجديدة علي لمسات ذهبية خاصة وغطاء محرك جديد ومصابيح أمامية ليد وسقف أقل في الارتفاع بواقع 54 مم ومصابيح خلفية انسيابية كما قالت نيسان على السيارة أنها تحمل لون رمادي كينتيك سائل مع لمسات ذهبية سيجما انرجيتيكا وعجلات معدلة 21 بوصة.

اما مقصورة السيارة فتم تعديلها كذلك, وتشمل لوحة قيادة بتصميم جديد بدون شاشة للنظام الترفيهي لجعل التصميم أكثر نقاء مع عدادات رقمية ولمسات من ألياف الكربون في الكونسول الوسطي وفي العدادات والأبواب ، بينما اللمسات الذهبية الداخلية تتماشي مع الخارجية فيما يتوفر كذلك فرش ألكانتارا أسود وجلد أسود في المقاعد.

وسيتوفر للسيارة محرك V6 سعة 3.8 لتر بشاحنين توربينيين مطور من نيسمو بمداخل تبريد أكبر وعمود مرفق للخدمة الشاقة وشاحن توربيني أكبر وروابط توصيل ومكابس عالية التدفق وحواقن متطورة لحقن الوقود ونظام عادم محدث والنتيجة وصول المحرك لقوة 710 حصان والعزم الي 780 نيوتن متر.

كما توفر لها ناقل حركة ثنائي القابض من 6 سرعات مطور كما سترسل القوة للعجلات الأربعة للسيارة فيما حصلت كذلك على تعليق Bilstein DampTronic مطور بممتصات صدمات قابلة للتعديل.