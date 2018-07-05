  • الخميس 5

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. تعليق أول هندية تحصل على رخصة قيادة بالمملكة

تعليق أول هندية تحصل على رخصة قيادة بالمملكة

تعليق أول هندية تحصل على رخصة قيادة بالمملكة
نايف السالم(صدى):

أصدرت الإدارة العامة للمرور، رخصة قيادة للسيدة ساراما توماس، لتصبح أول هندية تحصل على الرخصة في الممكة.

وذكر موقع ” The New minute ” الهندي، أن السيدة ساراما حصلت على الرخصة يوم 28 يونيو الماضي، حيث قالت بهذه المناسبة : ” أمل أن يكون السماح للمرأة بالقيادة مصدر إلهام للسعوديات ” .

يذكر أن ” ساراما ” تنحدر من مدينة ” باثانامثيتا ” التي تقع بولاية ” كيرالا ” ، وتعمل ممرضة في مستشفى القوات العسكرية بالجبيل منذ 9 سنوات.
وأضافت : ” بمجرد أن سمع زوجي ماثيو عن القانون الجديد، تقدم بطلب للحصول على الرخصة وحصل على موعد للاختبار في 27 يونيو، و اجتزت الاختبار وحصلت على ترخيص في نفس اليوم ” .

“وتابعت : ” إنها نفس القواعد الموجودة في أرضنا، عجلة القيادة هي فقط على الجانب الأيسر، ولكن بخلاف ذلك سيكون الأمر أسهل بكثير ” .


الوسوم:

6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1682 ] نشر منذ 21 دقيقة

عندما لا يملك الاعلام محتوى !

[ عدد التعليقات: 813 ] نشر منذ 21 دقيقة

والسعوديات انتظار …

[ عدد التعليقات: 558 ] نشر منذ 20 دقيقة

اهم شيء الفواحه ابو قلب هذي 😂 كانت حريقة زمان

[ عدد التعليقات: 969 ] نشر منذ 19 دقيقة

صجونا بسواقة المراءه واخرها الهنديات والمصريات اهن من ساق وبنات البلد على وضعهن
ضربه قووووويه للعلمانيين والليبراليين المؤثرين بالقرارات بالفتره الاخيره

[ عدد التعليقات: 1588 ] نشر منذ 18 دقيقة

مبروك عليكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *