تعليق أول هندية تحصل على رخصة قيادة بالمملكة

نايف السالم(صدى):

أصدرت الإدارة العامة للمرور، رخصة قيادة للسيدة ساراما توماس، لتصبح أول هندية تحصل على الرخصة في الممكة.

وذكر موقع ” The New minute ” الهندي، أن السيدة ساراما حصلت على الرخصة يوم 28 يونيو الماضي، حيث قالت بهذه المناسبة : ” أمل أن يكون السماح للمرأة بالقيادة مصدر إلهام للسعوديات ” .

يذكر أن ” ساراما ” تنحدر من مدينة ” باثانامثيتا ” التي تقع بولاية ” كيرالا ” ، وتعمل ممرضة في مستشفى القوات العسكرية بالجبيل منذ 9 سنوات.

وأضافت : ” بمجرد أن سمع زوجي ماثيو عن القانون الجديد، تقدم بطلب للحصول على الرخصة وحصل على موعد للاختبار في 27 يونيو، و اجتزت الاختبار وحصلت على ترخيص في نفس اليوم ” .

“وتابعت : ” إنها نفس القواعد الموجودة في أرضنا، عجلة القيادة هي فقط على الجانب الأيسر، ولكن بخلاف ذلك سيكون الأمر أسهل بكثير ” .