تعليق أول هندية تحصل على رخصة قيادة بالمملكة
أصدرت الإدارة العامة للمرور، رخصة قيادة للسيدة ساراما توماس، لتصبح أول هندية تحصل على الرخصة في الممكة.
وذكر موقع ” The New minute ” الهندي، أن السيدة ساراما حصلت على الرخصة يوم 28 يونيو الماضي، حيث قالت بهذه المناسبة : ” أمل أن يكون السماح للمرأة بالقيادة مصدر إلهام للسعوديات ” .
يذكر أن ” ساراما ” تنحدر من مدينة ” باثانامثيتا ” التي تقع بولاية ” كيرالا ” ، وتعمل ممرضة في مستشفى القوات العسكرية بالجبيل منذ 9 سنوات.
وأضافت : ” بمجرد أن سمع زوجي ماثيو عن القانون الجديد، تقدم بطلب للحصول على الرخصة وحصل على موعد للاختبار في 27 يونيو، و اجتزت الاختبار وحصلت على ترخيص في نفس اليوم ” .
“وتابعت : ” إنها نفس القواعد الموجودة في أرضنا، عجلة القيادة هي فقط على الجانب الأيسر، ولكن بخلاف ذلك سيكون الأمر أسهل بكثير ” .
طلال[ عدد التعليقات: 1682 ] نشر منذ 21 دقيقة
عندما لا يملك الاعلام محتوى !
شجون[ عدد التعليقات: 813 ] نشر منذ 21 دقيقة
والسعوديات انتظار …
عمار[ عدد التعليقات: 558 ] نشر منذ 20 دقيقة
اهم شيء الفواحه ابو قلب هذي 😂 كانت حريقة زمان
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 969 ] نشر منذ 19 دقيقة
صجونا بسواقة المراءه واخرها الهنديات والمصريات اهن من ساق وبنات البلد على وضعهن
ضربه قووووويه للعلمانيين والليبراليين المؤثرين بالقرارات بالفتره الاخيره
ماجد[ عدد التعليقات: 1588 ] نشر منذ 18 دقيقة
مبروك عليكم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30465 ] نشر منذ 13 دقيقة
باكلي مجنونا هيه😂😂😂😂