بالفيديو.. امرأة تسرق رضيعا لادعائها الحمل كذبا
أقدمت فتاة أسترالية تٌدعى ” نادين موناوكو ، 21 عاماً ” ، على اختطاف طفلا يبلغ من العمر ١١ يوما بعد تزييفها حملها.
وكانت ارتدت نادين موناوكو بطنا مزيفة، لتوهم عائلتها وأصدقائها بكونها حاملا، وأخبرتهم بأنها وضعت طفلها.
اتفقت المرأة مع ابن عمها لاختطاف طفل من منزله بأستراليا، لكن لسوء حظها تم الإمساك بها، وأقدمت على فعلتها، لعدم تصديق عائلتها أن طفلها أخذ منها للتبنى، وكانت تعمل لدى العائلة في المساء حيث قررت سرقة طفلهم.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1876 ] نشر منذ 40 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم اعوذ بك من شياطين الانس والجن
استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم
ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49950 ] نشر منذ 33 دقيقة
حراميه وكذابه بعد ,,
,, اعقبي ياالفاسده ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30465 ] نشر منذ 11 دقيقة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂