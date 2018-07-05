بالفيديو.. امرأة تسرق رضيعا لادعائها الحمل كذبا

كانبرا(صدى):

أقدمت فتاة أسترالية تٌدعى ” نادين موناوكو ، 21 عاماً ” ، على اختطاف طفلا يبلغ من العمر ١١ يوما بعد تزييفها حملها.

وكانت ارتدت نادين موناوكو بطنا مزيفة، لتوهم عائلتها وأصدقائها بكونها حاملا، وأخبرتهم بأنها وضعت طفلها.

اتفقت المرأة مع ابن عمها لاختطاف طفل من منزله بأستراليا، لكن لسوء حظها تم الإمساك بها، وأقدمت على فعلتها، لعدم تصديق عائلتها أن طفلها أخذ منها للتبنى، وكانت تعمل لدى العائلة في المساء حيث قررت سرقة طفلهم.