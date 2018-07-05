بالفيديو والصور.. بهدف معالجة المخالفات المرورية.. 120 فتاة سعودية يعملن على مدار الساعة

علي القحطاني(صدى):

تعمل 120 فتاة سعودية على مدار الساعة بمركز معالجة المخالفات المرورية؛ للتحقق من المخالفات ومعالجتها قبل إصدارها.

وعن المراحل التي تمر بها المخالفة، أوضحت دلال الزعبي، مديرة قسم معالجة المخالفات المرورية، أن المخالفة تمر بعدة مراحل ابتداء من تحليلها، ومعالجتها وتدقيقها، ومراجعتها أخيرًا، قبل إصدارها للتأكد من صحتها وفقا لنظام المرور.

كما أشارت ” دلال ” إلى أن الرصد الآلي يُعد إحدى الوسائل المستخدمة للسلامة المرورية؛ من خلال أحدث التقنيات، ويقوم بضبط المخالفات على الطرق، التي تؤثر على السلامة المرورية بشكل عام.

من الجدير بالذكر أن المملكة تضم 3 مراكز رئيسية لمعالجة المخالفات المرورية؛ ومراكز أخرى تتم بها معالجة المخالفات يدويًا.