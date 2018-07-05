السفارة في كوالالمبور تنفي تقليص عدد الحجاج الماليزيين

كوالالمبور(صدى):

نفى القسم الإعلامي لسفارة المملكة في ماليزيا، اليوم الخميس، ما تناولته بعض المواقع الإخبارية بخصوص تقليص نسبة عدد الحجاج الماليزيين لأداء فريضة الحج لهذا العام 1439هـ.

وأوضحت السفارة في ماليزيا، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” في بيانٍ لها: ” حصة الحجاج الماليزيين ثابتة ومحددة بـ 30200 حاج، وفقًا للحصة المخصصة لماليزيا. ”

وتابعت: ” أنهت السفارة حتى الآن، إصدار ثمانية آلاف تأشيرة حج، وما زالت السفارة تستقبل طوال هذه الأيام جوازات الحجاج الماليزيين، ويتم إنهاؤها في نفس اليوم، بالتنسيق مع هيئة شؤون حجاج ماليزيا، طابونج حجي. ”

واستطردت: ” تؤكد السفارة حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تسخير كل الجهود والإمكانيات لتقديم التسهيلات وأعلى مستوى من الخدمات لضيوف الرحمن، والقيام بكل ما يلزم لأداء مناسكهم في يسر وسهولة. “