الملحقية الثقافية بـ ” اليابان ” تناشد السعوديين المتواجدين بها بتوخي الحذر

عادل الحربي(صدى):

ناشدت الملحقية الثقافية السعودية في اليابان، المواطنين السعوديين المتواجدين في اليابان، بأخذ الحيطة والحذر؛ وذلك على خلفية توقعات بهطول أمطار غزيرة؛ قد يترتب عليها فيضانات أو انزلاقات أرضية.

وطلبت الملحقية من المواطنين المتواجدين باليابان عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، متابعة القنوات الرسمية وتحديثات الطقس من خلال الرابط التالي:هنا

وعن الاحتياطات التي دعت القنصلية إلى اتخاذها:

– عدم الخروج من المسكن في حالة وصول الإعصار إلى المنطقة التي يسكنون بها.

– التأكد من غلق الأبواب والنوافذ، والعودة باكرًا إلى المنازل قدر الإمكان قبل قدوم الإعصار.

– ضرورة تجهيز بعض المأكولات والماء والبطاريات وتخزينها في المنزل لعدة أيام تحسبًا للطوارئ.

– الحذر من الفيضانات، والبُعد عن المسطحات المائية خاصة شواطئ البحار وضفاف الأنهار.

– متابعة صفارات الإنذار والإرشادات الخاصة بالمنطقة التي يتبعونها.

– الاستعداد لاحتمال انقطاع الكهرباء، وتوفير الأشياء الضرورية والتأكد من المأوى الآمن.

وشملت الاحتياطات أيضًا، عدم وضع أي أشياء قابلة للسقوط في الشرفات والنوافذ، وعدم الذهاب إلى أماكن تحت الأرض؛ لاحتمال غرقها بالمياه حالة تساقط كميات كبيرة من الأمطار، ومعرفة أماكن الملاجئ الخاصة بالمنطقة؛ للتوجه إليها في حالة وجود تعليمات بذلك من البلدية المحلية في منطقة السكن.

كما أشارت القنصلية لضرورة التواصل مع شؤون المواطنين بالسفارة في الحالات الطارئة؛ وذلك من خلال الأرقام التالية: 08079601536، 09055833862، 0335895242، أو زيارة موقع الطوارئ من خلال الرابط التالي: هنا