” الحسين ” يوضح كيفية رفع شكوى على وحدة نصب

علي القحطاني(صدى):

رد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين، اليوم الخميس، على استفسار مواطن حول كيفية رفع شكوى على وحدة قامت بالنصب عليه.

وأوضح ” الحسين ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “، أنه في حالة امتلاك الوحدة المراد رفع شكوى ضدها لسجل تجاري أو شهادة يكون البلاغ لوزارة التجارة على هاتف 1900.

وأضاف أنه في حالة كان الحساب مجهول فهي قضية نصب واحتيال وتكون الشكوى لها عن طريق أقرب قسم للشرطة مع إيصال التحويل ورقم الحساب المحول إليه.

وكان مواطن وجه سؤال لـ” الحسين “، قائلًا ” السلام عليكم لوسمحت كيف ارفع شكوى على وحدة في الانستقرام طلبنا منها وحولنا ولا ارسلت البضاعه كيف اشتكي عليها “.