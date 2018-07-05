بتوجيه من نائب أمير مكة.. الإطاحة بمواطن سكب الشاي الساخن على عامل

مكة المكرمة(صدى):

وجه نائب أمير مكة، عبدالله بن بندر، الجهات الأمنية بالقبض على مواطن في العقد الثالث من العمر سكب الشاي الساخن على عامل في إحدى أكشاك كورنيش جدة.

وأوضحت إمارة منطقة مكة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه تمت الإطاحة بمرتكب الواقعة، كما تمت إحالته للنيابة العامة لتطبيق الأنظمة بحقه.

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