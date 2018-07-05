بتوجيه من نائب أمير مكة.. الإطاحة بمواطن سكب الشاي الساخن على عامل
وجه نائب أمير مكة، عبدالله بن بندر، الجهات الأمنية بالقبض على مواطن في العقد الثالث من العمر سكب الشاي الساخن على عامل في إحدى أكشاك كورنيش جدة.
وأوضحت إمارة منطقة مكة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه تمت الإطاحة بمرتكب الواقعة، كما تمت إحالته للنيابة العامة لتطبيق الأنظمة بحقه.
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30465 ] نشر منذ 3 دقائق
خلهم يفرمتونه من جديد
في عهد الفاروق
تسابق بن والي مصر مع واحد غير مسلم
ويوم فاز الغير مسلم
ضربه بن الوالي وقال خذها مني وأنا بن الأكرمين
وراح المعاهد ركب فرسه ومشى للمدينة ودخل على الفاروق وأشتكى
وأستدعى الفاروق والي مصر وأبنه ويوم حضروا
ناول عمر رضي الله عنه العصى(الدره)
وقال خذها وأضرب بن الأكرمين.
هذا هو أساس العدل
الله يبيض وجهك يبو بندر😘😘😘