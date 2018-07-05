الإعلان عن مرشحي ومرشحات المقابلات بالجامعات الحكومية والتقنية بالرياض

الرياض(صدى):

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكلية التقنية بمنطقة الرياض اليوم عن أسماء المرشحين والمرشحات للقبول في الكليات الصحية في الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى المرشحات في كلية التصاميم والفنون في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، ومواعيد المقابلات.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن مقابلات المرشحين والمرشحات ستبدأ من يوم الأحد 24/ 10/ 1439هـ حتى يوم الثلاثاء 26/10/1439هـ.

ودعت اللجنة المرشحين إلى مراجعة بوابة القبول الإلكتروني الموحد للتأكد من موعد و مكان المقابلة الخاص بهم عبر الرابطهنا

، بينما دعت المرشحات إلى التأكد من موعد مقابلتهن ومقرها عن طريق الرابط هنا .

وأكدت اللجنة أنه سيتم استبعاد أي مرشح أو مرشحة يتغيب عن موعد المقابلة من بوابة القبول الإلكتروني نهائياً.