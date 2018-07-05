انطلاق برامج أندية تعليم عسير الأحد القادم

أبها(صدى):

دعت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير أهالي وزوار المنطقة والمصطافين إلى الاستفادة من البرامج المقدمة في أندية مدارس الحي والأندية الموسمية وفعالياتها في الحدائق والمتنزهات التي تنطلق الأحد القادم، بعنوان ” تعليمكم ترفيه ” , وذلك في إطار مشروع ‫إجازتي 3.

‫وتتضمن الفعاليات التي ستقام في أبها وخميس مشيط وأحد رفيدة، برامج ترفيهية وتعليمية وتطوعية واجتماعية، على أن يتم تنفيذها بمشاركة أندية مدارس الحي والأندية الموسمية في حديقة المشهد وحديقة المطار بأبها، والمسرح الروماني بخميس مشيط، والمركز الحضاري بأحد رفيدة.