أمير تبوك يقلد قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة رتبة لواء

تبوك(صدى):

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، اليوم في مكتبه بالإمارة قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة تبوك اللواء علي بن نافع العنزي رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته .

وهنأ سمو أمير المنطقة اللواء العنزي متمنيا له التوفيق، مثمنا سموه الجهود التي تبذلها القطاعات الأمنية بالمنطقة.

من جانبه أعرب اللواء علي العنزي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك سائلاً الله أن يوفقه لخدمة الدين ثم الملك والوطن.