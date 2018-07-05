نجاح تركيب طرف صناعي لمصاب بترت قدمه بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة

جدة(صدى):

نجح قسم العظام بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة, في إعادة البسمة لمصاب بٌترت قدمه من فوق الركبة، حيث تم تجهيز قدم صناعية بمواصفات عالية تمكنه من ممارسة حياته بشكل أفضل، وكان المصاب قد تعرض لتهتك في عضلات الرجل وتمزق الأوردة والأربطة، وتم بتر الرجل من فوق الركبة، ومن ثم تحويل الحالة إلى مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة لاستكمال علاجه عبر الإخلاء الطبي ” الإسعاف الجوي ” ، وذلك نظير ما يتمتع به مجمع الملك عبدالله الطبي من توفر الإمكانيات والأجهزة الحديثة العالمية بقسم العظام، إلى جانب توفر قسم التأهيل و العلاج الطبيعي بالمجمع.

وقرر أطباء العظام والتأهيل والعلاج الطبيعي, تركيب رجل صناعية ملائمة له، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لإجراء العملية بأسرع وقت ممكن، وبحمد الله تم إجراء العملية وتركيب القدم الصناعية بنجاح تام.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد وإنما أنهى المصاب أيضاً مراحل علاجه التأهيلي للتعامل مع الطرف الصناعي وبدأ واضحاً تأقلمه وارتياحه مع الطرف الصناعي بمتابعة أخصائي العلاج الطبيعي وأخصائية الخدمة الاجتماعية.