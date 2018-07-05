العيسى: التحرش في المدارس سلوكيات فردية

عادل الحربي(صدى):

صرَّح الدكتور أحمد العيسى، وزير التعليم، بأن التحرش والعنف في المدارس ليست ظاهرة بل هي سلوكيات فردية.

وطالب ” العيسى ” خلال كلمته بورشة عمل عن ” الدور الإعلامي في رفع مستوى الوعي حول جرائم الخطف والتحرش ” ، بمواجهة هذا الأمر بشكل مباشر، مؤكدًا على أهمية ودور قانون مكافحة جريمة التحرش في معالجة ومحاربة تلك السلوكيات السلبية.

وقال : ” أنا لا أقول إنها ظواهر؛ فهي لم تتحول إلى ظاهرة في المدارس؛ وإنما هي بعض السلوكيات الفردية التي نحتاج إلى مواجهتها بشكل مباشر من قِبَل الإشراف ” .