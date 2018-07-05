العيسى: التحرش في المدارس سلوكيات فردية
صرَّح الدكتور أحمد العيسى، وزير التعليم، بأن التحرش والعنف في المدارس ليست ظاهرة بل هي سلوكيات فردية.
وطالب ” العيسى ” خلال كلمته بورشة عمل عن ” الدور الإعلامي في رفع مستوى الوعي حول جرائم الخطف والتحرش ” ، بمواجهة هذا الأمر بشكل مباشر، مؤكدًا على أهمية ودور قانون مكافحة جريمة التحرش في معالجة ومحاربة تلك السلوكيات السلبية.
وقال : ” أنا لا أقول إنها ظواهر؛ فهي لم تتحول إلى ظاهرة في المدارس؛ وإنما هي بعض السلوكيات الفردية التي نحتاج إلى مواجهتها بشكل مباشر من قِبَل الإشراف ” .
ماجد[ عدد التعليقات: 1588 ] نشر منذ 50 دقيقة
ماظهرت المشاكل إلا من بعد تنازل الوزارة عن التربية وإكتفائها بالتعليم فقط
طلال[ عدد التعليقات: 1682 ] نشر منذ 50 دقيقة
ان كنت تعلم فهي مصيبة عظيمة وان كنت لا تعلم فالمصيبة أعظم
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 969 ] نشر منذ 50 دقيقة
إنكار تحولها إلى ظاهرتين من رأس الهرم
أعظم من المشكلة نفسها !
همس[ عدد التعليقات: 558 ] نشر منذ 49 دقيقة
مقطع فيديو رايته اقشعر بدني بمايفعل في المدارس أبنائنا امانه في رقابكم
شجون[ عدد التعليقات: 813 ] نشر منذ 49 دقيقة
التحرش موجود من زمان ف المدارس عندنا وفي كل دول العالم ! انكار الحقيقة ما يفيد ! ياليت يتم ادخال توعية بحقوق الفرد الطفل والبالغ ذكر انثى لازم توعيه عشان نحميهم !
عمار[ عدد التعليقات: 558 ] نشر منذ 48 دقيقة
الوزاره تحتضر
ماعليهم حرج
مافيه هدف ولانتيجه
محمد[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 48 دقيقة
تثبيت وتقوية الوازع الديني والقدوة الصالحه هي الواقي بإذن الله .
طاهر[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 47 دقيقة
وماهو متحول لاننا شعب بنا وازع ديني يردنا عن اعمال الكفار وقليلين التربيه وانا اشوف انكم مكبرين الموضوع جدا جدا السعودي والسعوديه اهل ادين واخلاق لا يمكن يقومو بكذا امور
شمس[ عدد التعليقات: 1588 ] نشر منذ 46 دقيقة
ضع كيمرات في كل زاوية في المدرسة
ملك[ عدد التعليقات: 1682 ] نشر منذ 46 دقيقة
أقسم بالله العلي العظيم إنها ظاهرتين وبقوة وعلى العلن ماعاد يستحون من المعلمين
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30465 ] نشر منذ 43 دقيقة
سلوكيات فردية هاه🤣🤣
ماالومك ياسعادة الوزير
أنت من جيل الطيبين🤗🤗🤗