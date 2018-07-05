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العيسى: التحرش في المدارس سلوكيات فردية

العيسى: التحرش في المدارس سلوكيات فردية
عادل الحربي(صدى):

صرَّح الدكتور أحمد العيسى، وزير التعليم، بأن التحرش والعنف في المدارس ليست ظاهرة بل هي سلوكيات فردية.

وطالب ” العيسى ” خلال كلمته بورشة عمل عن ” الدور الإعلامي في رفع مستوى الوعي حول جرائم الخطف والتحرش ” ، بمواجهة هذا الأمر بشكل مباشر، مؤكدًا على أهمية ودور قانون مكافحة جريمة التحرش في معالجة ومحاربة تلك السلوكيات السلبية.

وقال : ” أنا لا أقول إنها ظواهر؛ فهي لم تتحول إلى ظاهرة في المدارس؛ وإنما هي بعض السلوكيات الفردية التي نحتاج إلى مواجهتها بشكل مباشر من قِبَل الإشراف ” .


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11 تعليق

[ عدد التعليقات: 1588 ] نشر منذ 50 دقيقة

ماظهرت المشاكل إلا من بعد تنازل الوزارة عن التربية وإكتفائها بالتعليم فقط

[ عدد التعليقات: 1682 ] نشر منذ 50 دقيقة

ان كنت تعلم فهي مصيبة عظيمة وان كنت لا تعلم فالمصيبة أعظم

[ عدد التعليقات: 969 ] نشر منذ 50 دقيقة

إنكار تحولها إلى ظاهرتين من رأس الهرم
أعظم من المشكلة نفسها !

[ عدد التعليقات: 558 ] نشر منذ 49 دقيقة

مقطع فيديو رايته اقشعر بدني بمايفعل في المدارس أبنائنا امانه في رقابكم

[ عدد التعليقات: 813 ] نشر منذ 49 دقيقة

التحرش موجود من زمان ف المدارس عندنا وفي كل دول العالم ! انكار الحقيقة ما يفيد ! ياليت يتم ادخال توعية بحقوق الفرد الطفل والبالغ ذكر انثى لازم توعيه عشان نحميهم !

[ عدد التعليقات: 558 ] نشر منذ 48 دقيقة

الوزاره تحتضر
ماعليهم حرج
مافيه هدف ولانتيجه

[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 48 دقيقة

تثبيت وتقوية الوازع الديني والقدوة الصالحه هي الواقي بإذن الله .

[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 47 دقيقة

وماهو متحول لاننا شعب بنا وازع ديني يردنا عن اعمال الكفار وقليلين التربيه وانا اشوف انكم مكبرين الموضوع جدا جدا السعودي والسعوديه اهل ادين واخلاق لا يمكن يقومو بكذا امور

[ عدد التعليقات: 1588 ] نشر منذ 46 دقيقة

ضع كيمرات في كل زاوية في المدرسة

[ عدد التعليقات: 1682 ] نشر منذ 46 دقيقة

أقسم بالله العلي العظيم إنها ظاهرتين وبقوة وعلى العلن ماعاد يستحون من المعلمين

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