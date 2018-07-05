إجراء 642 عملية و 5224 جلسة غسيل في مستشفى الملك فهد العام بالمدينة

المدينة المنورة(صدى):

قدم مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة خدماته الطبية لـ 34261 مراجعا خلال الشهر الماضي ، حيث استقبل قسم الطوارئ 21076 مراجعا ، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 13185 مراجعا ، وإجراء 642 عملية ، بينما بلغ عدد جلسات الغسيل الكلوي خلال نفس الفترة 5224 جلسة غسيل .

وقام قسم الجهاز الهضمي والمناظير بإجراء 302 عملية منظار ، وبلغ عدد الأشعة التي أجريت خلال هذه الفترة 3454 حالة ، في حين صرف قسم الصيدلية 25394 وصفة دوائية .

وتم إجراء 56731 عينة مخبرية ، واستقبل مركز الأسنان 8171 حالة ، فيما تمكن قسم الخدمة الاجتماعية من خدمة 396 حالة خلال الفترة ذاتها .