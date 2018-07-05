الكشف عن المدينة العربية التي سجلت أعلى درجة حرارة في العالم
كشفت محطة ” بلاسيرفيلي ” بكاليفورنيا الأمريكية، عن المدن الأعلى درجات حرارة في العالم.
حيث جاءت مدينة العمارة العراقية بمحافظة ” ميسان ” ، من أعلى المدن ارتفاعًا لدرجات الحرارة؛ وذلك خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وبلغت درجة حرارة مدينة العمارة العراقية 51 درجة مئوية، وتشاركها بنفس الدرجة: ” منطقة مطربة في الكويت والعمادية في إيران ” .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3391 ] نشر منذ 52 دقيقة
يارب عفوك و رضاك
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49950 ] نشر منذ 38 دقيقة
غلطانين ,,
,, انا جتني رساله في الواتس تقول الرساله انه في المدينة المنوره وصلت الحراره 72 في الشمس و 52 في الظل ,,
.. الرساله مدعمه بصور فيديو ,,
,, اللهم اجرنا من حر جهنم وقرها ,, آمين ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30465 ] نشر منذ 35 دقيقة
السلخ صح في الكويت والي مو مصدق
يروح حولي ولا السالمي😰😰