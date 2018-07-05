الكشف عن المدينة العربية التي سجلت أعلى درجة حرارة في العالم

واشنطن(صدى):

كشفت محطة ” بلاسيرفيلي ” بكاليفورنيا الأمريكية، عن المدن الأعلى درجات حرارة في العالم.

حيث جاءت مدينة العمارة العراقية بمحافظة ” ميسان ” ، من أعلى المدن ارتفاعًا لدرجات الحرارة؛ وذلك خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبلغت درجة حرارة مدينة العمارة العراقية 51 درجة مئوية، وتشاركها بنفس الدرجة: ” منطقة مطربة في الكويت والعمادية في إيران ” .