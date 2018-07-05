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الكشف عن المدينة العربية التي سجلت أعلى درجة حرارة في العالم

الكشف عن المدينة العربية التي سجلت أعلى درجة حرارة في العالم
واشنطن(صدى):

كشفت محطة ” بلاسيرفيلي ” بكاليفورنيا الأمريكية، عن المدن الأعلى درجات حرارة في العالم.

حيث جاءت مدينة العمارة العراقية بمحافظة ” ميسان ” ، من أعلى المدن ارتفاعًا لدرجات الحرارة؛ وذلك خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبلغت درجة حرارة مدينة العمارة العراقية 51 درجة مئوية، وتشاركها بنفس الدرجة: ” منطقة مطربة في الكويت والعمادية في إيران ” .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3391 ] نشر منذ 52 دقيقة

يارب عفوك و رضاك

[ عدد التعليقات: 49950 ] نشر منذ 38 دقيقة

غلطانين ,,

,, انا جتني رساله في الواتس تقول الرساله انه في المدينة المنوره وصلت الحراره 72 في الشمس و 52 في الظل ,,

.. الرساله مدعمه بصور فيديو ,,

,, اللهم اجرنا من حر جهنم وقرها ,, آمين ,,

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