أمير الشمالية يرأس الاجتماع الأول للدورة الثانية لمجلس التنمية السياحية

محمد السعران(صدى):

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة في قاعة الاجتماعات ،الاجتماع الأول للدورة الثانية لمجلس التنمية السياحية بعضوية 19 عضواً يمثلون الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالقطاع السياحي بالمنطقة.

ورفع سموه في بداية الاجتماع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بمناسبة تسجيل واحة الأحساء، ضمن مواقع التراث العالمي، لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، مؤكدًا سموه أهمية التوسع في الفعاليات السياحية والبرامج الترفيهية وتوطين المهن والحرف المرتبطة بالسياحة والآثار وإعداد البرامج التسويقية للفرص الاستثمارية في المنطقة .

وناقش الاجتماع استراتيجية الفعاليات السياحية في المنطقة ، وإعداد خطة لتفعيل منظمومة التنمية السياحية والتراث الحضاري بالمنطقة .

ووافق المجلس على تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس .