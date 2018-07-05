جامعتان أمريكيتان تعلنان الحداد على وفاة الطالبين المبتعثين

واشنطن(صدى):

قدمت جامعة هارتفورد وجامعة غرب نيو إنجلاند، خالص التعازي لعائلتي الطالبين المبتعثين ذيب إليامي وجاسر الراكة، واللذين لقيا مصرعهما خلال محاولة لإنقاذ بعض الأطفال من الغرق في نهر شيكوبي، يوم الجمعة الماضي.

وأعلنت الجامعتان حالة الحداد على الطلاب المبتعثين، مؤكدين أنهما تقدران الموقف البطولي للطالبين اللذين لقيا حتفهما أثناء مساعدة الآخرين، كما استقبل زملاء الطالبين المبتعثين خبر وفاتهما بحالة من الحزن والأسى.

ومن جانبه أكد رئيس جامعة هارتفورد جريج وودوارد إن وفاة إليامي ” خسارة كبيرة “، فهو كان طالبًا دوليًا محبوبًا أتى من المملكة لتلقي العلم في الولايات المتحدة، قائلًا ” سوف نحزن على هذه الخسارة الرهيبة طويلًا، وسنعمل مع عائلة ذيب على تحديد أنسب طريقة لتكريم ذكراه “.

وكان الراكة طالب هندسة في جامعة غرب نيو إنجلاند، فيما كان إليامي طالبًا في نفس التخصص ولكن في جامعة هارتفورد.

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