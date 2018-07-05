مرسيدس سي كلاس 2018 تتزود بمحرك ديزل أساسي بقوة 120 حصان

متابعات(صدى):

تستمر مرسيدس في توسيع عائلة C-Class 2018 الجديدة من خلال اضافة محركات جديدة بصورة اختيارية تشمل محرك ديزل أساسي جديد في نسخة C180d. وسيحل المحرك الجديد محل المحرك القديم من رينو والمحرك الجديد الديزل سعة 1.6 لتر رباعي الاسطوانات مطور بصورة كاملة من مرسيدس.

وسينضم المحرك الجديد لعائلة محركات OM654 الديزل ولكنه سيأتي بقوة أقل من المحرك 2 لتر المتواجد .

وسيولد المحرك قوة 120 حصان بين 3200 و4600 لفة في الدقيقة وعزم دوران 300 نيوتن متر بين 1400 و2800 لفة في الدقيقة مع ناقل حركة 9G-Tronic أوتوماتيك من 9 سرعات.

وقالت مرسيدس أن C180d الصالون قادرة على التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 9.4 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 207 كم في الساعة وانبعاثات كربونية 112 جمكم واستهلاك الوقود في السيارة يبلغ 4.2 لتر لكل 100 كم. وتم فتح باب الحجز على السيارة في ألمانيا بأسعار تبدأ من 34.914 ألف يورو للصالون و36.580 ألف يورو للنسخة الاستيشن ، بينما نسخ الكوبيه والكابروليه تبدأ من 40.066 و46.130 ألف يورو على التوالي.