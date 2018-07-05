إلزام شركة مقاولات بدفع 14 مليون ريال لـ ” سمسار ” بالرياض

حمود العنزي(صدى):

قامت المحكمة العامة في الرياض بإلزام شركة مقاولات، بدفع مبلغ تجاوز 14 مليون ريال لمواطن؛ وذلك نظير عمولته على مشروع ضخم نجح في ترسيته على الشركة.

وبالتطرق للتفاصيل، فإن المدعي كان قد تعاقد مع شركة المقاولات؛ للقيام بخدمات استشارية؛ من أجل ترسية مشروع تنفيذ ” قصر ” ، وبعدما قام المواطن بتنفيذ ما تعاقد عليه مع الشركة، لم تفِ الشركة بالتزاماتها.

حيث تجاهلت قيمة السعي الحقيقية المقدرة بـ16 مليون ريال، تمثل 5% من قيمة المشروع، حسب الاتفاق، وقامت بدفع نحو مليونين ونصف فقط على دفعات للسمسار؛ ليقم السمسار بملاحقة الشركة قضائيًا.