إلزام شركة مقاولات بدفع 14 مليون ريال لـ ” سمسار ” بالرياض
قامت المحكمة العامة في الرياض بإلزام شركة مقاولات، بدفع مبلغ تجاوز 14 مليون ريال لمواطن؛ وذلك نظير عمولته على مشروع ضخم نجح في ترسيته على الشركة.
وبالتطرق للتفاصيل، فإن المدعي كان قد تعاقد مع شركة المقاولات؛ للقيام بخدمات استشارية؛ من أجل ترسية مشروع تنفيذ ” قصر ” ، وبعدما قام المواطن بتنفيذ ما تعاقد عليه مع الشركة، لم تفِ الشركة بالتزاماتها.
حيث تجاهلت قيمة السعي الحقيقية المقدرة بـ16 مليون ريال، تمثل 5% من قيمة المشروع، حسب الاتفاق، وقامت بدفع نحو مليونين ونصف فقط على دفعات للسمسار؛ ليقم السمسار بملاحقة الشركة قضائيًا.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3391 ] نشر منذ 50 دقيقة
الحمد لله انصفتك المحكمة
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30465 ] نشر منذ 41 دقيقة
14مليون ولا شي مقابل أتعابه
وش 14مليون وش تسوي لك مع الغلاء الي صاير الحين
بس يله
شي أحسن من لاشي😐
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49950 ] نشر منذ 36 دقيقة
ممتاز ,,